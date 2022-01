Paul Onuachu klopt twee Bruggelingen en wint allereerste Gouden Schoen

Racing Genk-aanvaller Paul Onuachu is woensdag in Antwerp Expo voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Gouden Schoen, de bekroning voor de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden.

In Antwerp Expo haalde hij het op het 68e gala van de Gouden Schoen met 333 punten van de Brugse tandem Noa Lang (272) en Charles De Ketelaere (271). Opvallend, want in de verkiezing voor de Belofte van het Jaar haalde CDK het met meer dan een straatlengte voorsprong op zijn Brugse ploegmakker.

Voor Racing Genk is het de eerste Gouden Schoen in twintig jaar, de derde aller tijden. In 2001 was Wesley Sonck de winnaar. Drie jaar eerder ging de Schoen naar Branko Strupar.

Op de erelijst is Onuachu de opvolger van Lior Refaelov. Vorig jaar eindigde de Nigeriaanse international op de derde plaats, met Raphael Holzhauser op stek twee.

De 68e Gouden Schoen werd aangekondigd als een spannende strijd tussen een viertal favorieten, met de twintigjarige De Ketelaere, die eerder op de avond voor het tweede jaar op rij verkozen werd tot beste belofte, als topfavoriet. Ook in de online peilingen kwam de Brugse Golden Boy steevast als nummer een uit de bus. De keuze voor Onuachu is dus ietwat verrassend, ook al is de Nigeriaan bij de Genkenaars een garantie op doelpunten. Achttien treffers liet hij vorig seizoen in de terugronde van de Jupiler Pro League noteren, waarmee hij KRC Genk op een zucht van de landstitel bracht. Uiteindelijk moesten de Limburgers vrede nemen met de titel van vicekampioen en Belgische Bekerwinst.

Doelpuntenmachine

Met 29 doelpunten over het hele seizoen werd Onuachu afgetekend topschutter in de hoogste Belgische voetbalklasse. Het leverde hem een duidelijke zege op in de eerste stemronde, waarin hij het met 311 punten haalde van Noa Lang (223). Charles De Ketelaere kreeg toen slechts 44 punten achter zijn naam. De basis voor zijn eindzege in de Gouden Schoen werd dus in die eerste stemronde gelegd.

Ook dit seizoen zit hij al aan 12 doelpunten, terwijl hij de voorbije weken met een hamstringblessure aan de kant stond. Daardoor kon de zestienvoudige international niet deelnemen aan de Africa Cup. In de tweede stemronde moest Onuachu vrede nemen met 22 punten en een negende plaats. De winnaar werd Union-spits Deniz Undav met 234 punten. De Ketelaere was nummer twee met 227 punten.

De 27-jarige Onuachu streek in de zomer van 2019 neer in Genk, dat hem voor 6 miljoen euro had overgenomen van het Deense Midtjylland. Intussen is zijn marktwaarde volgens het gespecialiseerde transfermarkt gestegen naar 20 miljoen euro, al is het maar de vraag of hij voor dat bedrag weg mag uit de Cegeka Arena, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024.

Uitslag:

1. Paul Onuachu (KRC Genk) 333

2. Noa Lang (Club Brugge) 272

3. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 271

4. Deniz Undav (Union) 234

5. Junya Ito (KRC Genk) 129

6. Hans Vanaken (Club Brugge) 114

7. Dante Vanzeir (Union) 98

8. Sergio Gómez (Anderlecht) 43

9. Lukas Nmecha (Anderlecht) 42

10. Tarik Tissoudali (AA Gent) 36

Theo Bongonda (KRC Genk) 36