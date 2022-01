Hattrick voor Simon Mignolet: Truienaar opnieuw beste doelman in België

Simon Mignolet rijgt sinds zijn terugkeer naar België in de zomer van 2019 de trofeeën aan elkaar. Met Club Brugge pakte hij al twee landstitels en nu is hij ook voor de derde keer op rij verkozen tot doelman van het jaar. Noblesse oblige.

“Al is het geen evidentie”, aldus de 32-jarige Rode Duivel in een recent interview. “Ik zie veel goeie doelmannen in België. Ik ben dus heel blij met deze derde uitverkiezing op rij.”

2021 was op persoonlijk vlak zeker geen grand cru-jaar voor de Truienaar. Hij maakte meer foutjes dan we van hem gewoon zijn en in november had hij een dip. Maar kwaliteit komt altijd bovendrijven. In december gebeurde dat. Dat ondervonden Junya Ito en Benito Raman in de bekerpot Genk-Club Brugge en de competitiewedstrijd Club Brugge-Anderlecht. Zij zagen hun kopballen al tegen de touwen belanden maar Mignolet pakte telkens uit met een magistrale kattensprong.

LEES OOK. Charles De Ketelaere opnieuw verkozen tot Belofte van het Jaar

Mignolet heeft wel een verklaring voor de mindere vorm die hij etaleerde. “Negen maanden lang had ik last van de knie”, legde hij onlangs uit. “Na elke match had ik last van stijfheid en duurde het twee dagen voordat ik de volgende partij deftig kon voorbereiden. In een drukke periode met een snelle opeenvolging van wedstrijden is zoiets moeilijk. Ik ben ook maar een mens, geen robot. Maar ik ben blij met de manier waarop ik gereageerd heb. Ik ben altijd rustig gebleven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook de heisa bij de Rode Duivels, waar hij voor de interland tegen Wales gepasseerd werd door Koen Casteels, liet hij aan zich voorbijgaan. “Ook dat had met die knie te maken. Vandaar dat ik nooit gereageerd heb.”

Zijn beloning is er nu.

(rco)