Geen stoffen mondmaskers meer toegelaten in Vlaamse zorginstellingen

De stoffen mondmaskers worden voor zowel personeel als bezoekers gebannen in onder meer woonzorgcentra, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en instellingen voor per­sonen met een handicap.

Ook sommige ziekenhuizen stappen overigens van de stoffen mondmaskers af. Zo kondigde AZ Groeninge in Kortrijk woensdag nog aan dat vanaf vrijdag “enkel nog chirurgische mondneusmaskers zijn toegelaten”.

De taskforce Zorg breidt ook de FFP2-mondmaskerplicht voor personeel, die sinds maandag geldt in woonzorgcentra, uit naar andere instellingen. Die zal ook gelden in dagverzorgingscentra, herstelverblijven, psychiatrische verzorgingstehuizen en de sector personen met een handicap waar kwetsbare mensen worden opgevangen, zegt Moykens.

Elders in de sector voor personen met een handicap en in revalidatiecentra zullen FFP2-maskers worden aanbevolen. En in de gezins- en thuiszorg wordt er gekeken waar en wanneer zo’n masker nodig is.

In alle Vlaamse zorginstellingen zullen personeelsleden die een hoogrisicocontact hadden, gedurende tien dagen na dat contact een FFP2-masker moeten dragen, geeft de voorzitter van de taskforce Zorg nog mee.