OPROEP. Zag jij jouw factuur de hoogte in schieten? Laat het ons weten

Als het over de hoge energieprijzen gaat, is er geen licht aan het einde van de tunnel. In het najaar van 2021 hoopten velen nog dat de forse opstoot van – vooral – de gasprijzen maar een tijdelijk fenomeen zou zijn, maar daar gaan specialisten intussen al lang niet meer van uit. De steigerende prijzen zouden best nog een aantal jaren kunnen aanhouden.