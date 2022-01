104 km per uur. Zo snel kon een opgevoerde elektrische step die de Mechelse politie dinsdag uit het verkeer haalde. Elektrische steps hebben een begrenzer die de topsnelheid beperkt tot 25 km per uur. Maar in vijf minuten heb je dat systeem eruit. “Zoiets uitroeien is onmogelijk”, zegt een verkoper van elektrische steps. “Maar het gebeurt wel steeds minder.”