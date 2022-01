Belgisch kampioen mountainbiken Jens Schuermans naar BEAT Cycling

Jens Schuermans rijdt dit jaar voor het Nederlandse BEAT Cycling. Dat maakte het team woensdag bekend. Het is de bedoeling dat de 28-jarige Belgische kampioen mountainbiken, afgelopen zomer 18e op de Spelen in Tokio, ook op de weg in actie gaat komen.

“Het is een nieuwe impuls voor mijn carrière en ik geloof dat de combinatie van beide disciplines me zeker gaat helpen om te blijven groeien als atleet”, zei de 28-jarige Schuermans over zijn move.

“Voor zowel Jens als voor ons is dit een spannend avontuur. Wij hebben zijn data goed geanalyseerd en ook veel gesprekken gevoerd over deze stap. Hij is fysiek heel getalenteerd, is heel technisch op de fiets en zijn persoonlijkheid past perfect bij BEAT. We zien daarom veel potentie in hem en kijken ernaar uit wat hij kan brengen”, aldus teammanager Geert Broekhuizen.