Vriendin Max Verstappen deelt vakantiekiekjes vanuit Miami

Max Verstappen heeft na het behalen van het wereldkampioenschap samen met Kelly Piquet genoten van een vakantie in Miami. Zo is te zien op foto’s die de vriendin van de Formule 1-coureur deelt op Instagram.

Ze schrijft bij een serie foto’s: ‘Herinneringen aan Miami’. Op de kiekjes is te zien dat Max samen met zijn Braziliaanse vriendin én haar dochtertje Penelope geniet van zon, zee en het gezelschap van vrienden.

Ook is er een filmpje gedeeld van een schaatsende Max die Kelly vooruit duwt, waarna ze allebei vallen en het uitschateren. Eerder was Max al verschenen in een TikTok-video die gemaakt is tijdens een feestje met oud en nieuw in Miami.

