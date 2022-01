Schok voor kijkers ‘De buurtpolitie’: personage van Andy Peelman overleden

Koen Baetens, het personage van Andy Peelman in Echte verhalen: de buurtpolitie, is vanavond om het leven gekomen. Tijdens een VIPS-aflevering met Véronique De Kock probeert het korps om de voormalige Miss België uit de klauwen van een ontvoerder te redden, maar dat loopt dodelijk af. De ontvoerder lost plots een schot, waarna Koen op heldhaftige wijze de kogel opvangt en sterft.

Met zijn dood komt er na zeven jaar en veertien seizoenen een einde aan de rol van Peelman bij de VTM-serie. In de afgelopen jaren groeide hij uit tot een van de smaakmakers in het programma, maar eind vorig jaar kondigde de acteur zijn afscheid aan. “Ik ben enorm dankbaar voor de kansen die ik dankzij het programma heb gekregen, maar het is tijd om andere paden te bewandelen”, vertelde hij toen.

(kmlo)