Vandaag kan je in Hasselt alleen nog maar betalen om te parkeren met de app 4411. Maar daar komt tegen het einde van het jaar verandering in. — © Sven Dillen

Hasselt

Tegen eind dit jaar kan je in Hasselt met alle parkeerapps betalen in de betalende zones, ook met andere apps dus dan 4411 die de stad vandaag gebruikt. Maar nu al kan het gratis halfuurtje parkeertijd in de binnenstad geactiveerd worden via 4411.