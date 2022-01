Een wand tegelen of vloertegels leggen, of het nu in je badkamer, toilet of keuken is: een handige harry kan het gemakkelijk zelf. Vakman Tom Rottiers van Vloer- en Tegelwerken Tom Rottiers geeft uitleg over hoe je het plaatsen van tegels aanpakt. Met dit stappenplan helpt de expert je op weg.