Racing Genk schenkt kickertafels aan kwetsbare jongeren

Racing Genk heeft vandaag heel wat Limburgse jongeren blij gemaakt. De club schonk namelijk tafelvoetbaltafels aan de instellingen en organisaties die deelnemen aan de Welzijnscup. De Welzijnscup is een voetbalcompetitie voor kwetsbare jongeren. De wedstrijden vinden plaats op de terreinen van Racing Genk en in een outfit van de club. Normaal gezien is er ieder jaar een evenement met de 160 deelnemende jongeren, maar omdat dat door corona niet kon doorgaan, besloot Genk een cadeau uit te delen.