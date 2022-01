Krijgen we nog een Belg op het dartscircuit? Mario Vandenbogaerde doet fantastische zaak voor felbegeerde ‘tourkaart’

Geen overwinning in de finale voor Mario Vandenbogaerde, maar onze landgenoot deed op het eerste Europese kwalificatietoernooi - met als inzet een zogenaamde ‘PDC Tourkaart’ (een toelatingsbewijs voor de grote dartstoernooien) - wel een gouden zaak.

De 48-jarige West-Vlaming legde in het Duitse Niedernhausen een sterk parcours af. Vandenbogaerde, die net als de andere elf Belgen de kwalificaties overleefde, plaatste zich voor de eerste finale van de vier resterende finaletoernooien en dit na zes overwinningen.

Voor een rechtstreekse tourkaart moest Vandenbogaerde het opnemen tegen de Spanjaard Jose Justicia, die in 2018 de kwartfinales speelde van het UK Open. De 32-jarige leek echter meer dan een maatje te sterk. Met een gemiddelde van 104,86 per drie darts smeerde hij Vandenbogaerde een 6-0 nederlaag aan.

Naast de vier tourkaarten die voor de winnaars zijn weggelegd, zijn er nog elf tickets weggelegd voor de PDC Tour. Dat is het allerhoogste niveau in de dartswereld, waar onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts spelen. Die elf kaarten worden op het einde van de vier kwalificatietoernooien uitgedeeld aan de elf hoogst gerangschikte darters, buiten de vier toernooiwinnaars dus.

En in die ranglijst staat Vandenbogaerde momenteel aan kop. Al kan er in de komende drie toernooien nog veel veranderen. Kenny Neyens is 13de op dit moment.

© PDC twitter

Uitslagen:

Top 128:

Ronny Huybrechts (Bel) - Francois Schreyen (Bel) 6-1

Brian Raman (Bel) - Danny Tessmann (Dui) 6-5

Robbie Knops (Bel) - Mario Schulze (Dui) 6-2

Kevin Blomme (Bel) - Jacques Labre (Fra) 6-2

Mario Vandenbogaerde (Bel) - Patrick Bulen (Bel) 6-1

Thibault Tricole (Fra) - Remo Mandiau (Bel) 6-3

Dennie Olde Kalter (Ned) - Michael Ringout (Bel) 6-0

Kenny Neyers (Bel) Jelle Klaasen (Ned) 6-4

Vincent Van der Meer (Ned) - Stefaan Henderyck (Bel) 6-2

Luc Peters (Ned) - Davyd Venken (Bel) 6-1.

Top 64:

Chris Landman (Ned) - Ronny Huybrechts (Bel) 6-2

Danny Jansen (Ned) - Robbie Knops (Bel) 6-4

Martijn Dragt (Ned) - Brian Raman (Bel) 6-4

Vladimir Andersen (Den) - Kevin Blomme (Bel) 6-2

Mario Vandenbogaerde (Bel) - Stephan Griese (Dui) 6-2

Kenny Neyens (Bel) - Andrew Beeton (Dui) 6-3

Top 32:

Kenny Neyens (Bel) - Vincent Van der Meert (Ned) 6-4

Mario Vandebogaerde (Bel) - Thibault Tricole (Fra) 6-3.

Achtste finale:

Ricardo Pietreczko (Dui) - Kenny Neyens (Bel) 6-3

Mario Vandenbogaerde (Bel) - Radek Szaganski (Pol) 6-4

Kwart finale:

Mario Vandenbogaerde (Bel) - Ricardo Pietreczko (Dui) 6-1

Halve finale:

Mario Vandenbogaerde (Bel) - Vladimir Andersen (Den) 6-4

Finale:

Jose Justicia (Spa) - Mario Vandenbogaerde (Bel) 6-0