Lummen

Lummen investeert dit jaar 38 miljoen euro in weginfrastructuur, en dat op twaalf plaatsen in de gemeente. “Volgens mij investeert geen enkele gemeente of stad in Vlaanderen zoveel per inwoner”, zegt burgemeester Luc Wouters. “Onze ambitie is om onder meer 12 km fietspaden en 23 km gescheiden riolering aan te leggen.”