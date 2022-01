Greg Van Avermaet legt haarfijn uit waarom hij wacht met boosterprik tot na klassiekers: “Ik wil niet dezelfde fout maken”

LEES OOK. Oliver Naesen vond zichzelf “te veel betaald” in rotjaar: “De ploeg weet wel dat ik er niet met mijn klak heb naar gesmeten”

Greg Van Avermaet is niet al te veel bezig met de coronabesmettingen in zijn team. “Het is een gespreksonderwerp, maar ik lig er niet van wakker. Ik blijf doen wat ik altijd deed, heel voorzichtig zijn en ik neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Meer kan je niet doen. Die vier personeelsleden zijn nu naar huis, wij trainen hier verder en dat is een goede zaak, want je hebt zo’n kamp wel nodig richting de start van het seizoen.”

Zelf kreeg Van Avermaet af te rekenen met COVID-19 in november. “Ik had vooral last van smaakverlies. Verder heb ik me tien dagen geïsoleerd van Ellen en de kinderen. Ik wilde niet dat zij het zouden oplopen. Dan kunnen ze niet naar school, zitten ze geïsoleerd. Dat wilde ik hen toch niet aandoen. Dus leefde ik tien dagen lang in een kamer apart, werd mijn eten klaargezet op een dienblad aan de deur. Het was speciaal, de kinderen keken naar mijn alsof ik een alien was (lacht). Voor de eerste keer ooit heb ik tien dagen niets gedaan, maar echt helemaal niets. Ik las de kranten en ik keek series, massa’s series. Welke? Ik weet het niet, het waren er veel. Het was wel eens plezant, zo niets doen.”

© BELGA

Van Avermaet liep de besmetting op net voordat hij de trainingen zou hervatten na een rustperiode.

“Dus ik bleef nog wat langer van de fiets dan voorzien. Dat kon geen kwaad, zeker niet na mijn moeilijke seizoen. Vooral in de tweede seizoenshelft liep het niet zoals ik wou. Ik wijt het aan mijn vaccinatie. Sindsdien koers ik niet meer op niveau. Je moet dat echt wel timen en ik deed het net voor de Dauphiné, na een zware trainingsperiode en vlak voor een zware koers. Dat was geen goed idee. Ik heb daarna niet meer op niveau gefietst. Normaal ben ik altijd goed voor een plek in de top tien of rijd ik mee finales, nu had ik het zelfs lastig in de grupetto in de Tour. Zelf wilde ik stoppen, maar de ploeg wou dat ik verder deed, onder meer voor onze klassementsman Ben O’Connor en dat heb ik gedaan, maar dan put je je lichaam verder uit. Mijn bloedwaarden waren niet op niveau zo bleek uit testen in het najaar. Mijn lichaam vocht ergens tegen. Dus ben ik nu niet zo happig op die derde prik. Ik laat hem zetten na de klassiekers, dat lijkt me de beste optie.”

Van Avermaet eindigde als derde in de Ronde van Vlaanderen in 2021. “Ik wil gewoon opnieuw mijn oude niveau halen”, zegt hij, “terug meestrijden, finales rijden. Dat kon ik niet in de tweede seizoenshelft van 2021. Natuurlijk ben ik intussen een dagje ouder, maar ik geloof dat ik ht nog kan. Ik kon het nog in het voorjaar van 2021, dat kan niet weg zijn en daar train ik nog altijd elke dag hard voor.”