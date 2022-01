Australische premier is de echte verliezer in de Djokovic-soap

Scott Morrison is al vaker verweten erg druk te doen maar weinig fundamenteels te verwezenlijken. Door in te grijpen in de zaak Djokovic wilde hij zich profileren met het oog op de verkiezingen. Het kwam als een boemerang terug. — © EPA-EFE

Voorlopig blijft Novak Djokovic in Australië, al werkte hij zich nog verder in de nesten met een verwarde uitleg over zijn besmetting en de fouten in zijn recente reisverleden. Maar of de tennisser het land nu moet verlaten of niet, de grootste verliezer in de soap is zonder twijfel Australisch premier Scott Morrison. Hij heeft het moeras dat de zaak-Djokovic zelf gecreëerd, en is nu op zoek naar een eerbare uitweg. En dat op enkele maanden van de verkiezingen.