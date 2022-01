Andy Murray overleeft waanzinnige netbal en staat voor zijn zevende wedstrijd tegen David Goffin: “Hij komt terug op niveau”

De 34-jarige Schot, voormalig nummer een van de wereld, heeft een zware partij in de benen. Hij versloeg het Georgische tweede reekshoofd Nikoloz Basilashvili (ATP- 23) in 3 uur en 16 minuten met 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) en 6-3.

“Goffin heeft een moeilijk 2021 gekend. Ik denk dat hij geopereerd is aan zijn elleboog (Murray vergist zich, Goffin had een enkel- en een knieblessure) en dat hij de laatste helft van het seizoen niet meer gespeeld heeft,” blikte Murray vooruit op zijn duel met de Belgische nummer een, tegen wie hij in zeven vorige duels telkens won. “Nu komt hij weer op niveau. Hij heeft een aantal jaren in de top 10/15 gestaan, voor de blessures Ik ben er zeker van dat hij vastbesloten is om daar terug te komen. Maar ik heb goed tegen hem gespeeld in het verleden. Ik hoop dat dat morgen weer het geval zal zijn.”

Het laatste duel tussen de twee was in september 2018 toen won Murray met 6-3 en 6-4 in Shenzhen. De laatste keer dat de Goffin een set pakte tegen Murray was in 2015 in de beslissende wedstrijd van de Davis Cup-finale.