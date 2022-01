Oliver Naesen vond zichzelf “te veel betaald” in rotjaar: “De ploeg weet wel dat ik er niet met mijn klak heb naar gesmeten”

Een vierde plaats in de E3 Harelbeke. Het was het beste resultaat van Oliver Naesen in 2021 in de klassiekers. “Ik moet gewoon eerlijk zijn, dit was mijn slechtste seizoen”, klinkt het bij de 31-jarige renner van AG2R. “Vorig jaar werd ik te veel betaald. Dat klopt wel, maar dat kan gebeuren. De ploeg weet ook wel dat ik er niet met ‘mijn klak heb naar gesmeten’, ik heb altijd mijn best gedaan, maar ik was overtraind en dat is niet meer goed gekomen. Je kan proberen om dat nog recht te zetten in het seizoen, maar dat lukt gewoon niet.”

Dus ging de riem er stevig af in de winter. “Voor het eerst heb ik echt zes weken lang niet gesport, maar echt totaal niet. Afijn, zeker vier weken helemaal niets, en dan nog twee weken rustig opbouwen. Dan doe je niet veel: eens een uurtje lopen, dan twee dagen niets, even mountainbiken. Ik deed het kalmpjes aan. En ja, ik ben wel wat kilo’s bijgekomen. Ik kwam van 72 kilogram voor mijn pauze en eindigde op 81, dat was wel even schrikken, maar mijn trainer was tevreden. Hij maakte zich geen zorgen, de reset was totaal en dat moest. Intussen weeg ik opnieuw 76 kilogram, en dat zou nog naar 73 mogen. Dat lukt wel.”

© BELGA

Naesen deed tot vorig seizoen altijd mee voor podiumplaatsen in de klassiekers, maar dat lukte niet in 2021. “En ik wil opnieuw op niveau zijn in 2022. Hoe dat zal lukken? Wel, het is raar om te zeggen, maar het is simpel, door minder te trainen. Niet altijd de beste willen te zijn. Vaak kwam ik toe op het eerste trainingskamp en had ik al de meeste kilometers of de beste waarden. Noem maar op, dat streelde mijn ego, maar dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Ik deed soms gewoon te veel. En nu pak ik het anders aan. Hopelijk geeft dat resultaat. Ik kijk echt ongeduldig uit naar het openingsweekend. Ik wil weten wat ik waard ben en opnieuw meestrijden in finales.”

Corona

Het trainingskamp van Jumbo-Visma werd woensdag afgebroken wegens een coronabesmetting. Ook het teamkamp van AG2R is niet coronavrij. Vier personeelsleden raakten besmet, geen renners evenwel. Het kamp gaat gewoon door.

“En maar goed ook. Het zou toch wel een ramp zijn als het kamp zou afgebroken worden, hetzij door een besmetting van iemand anders hetzij als je zelf besmet geraakt. Dat zou toch echt wel de start van je seizoen hypothekeren. Dan zit je met een achterstand. Ik zou niet graag hebben dat het plots hier zou eindigen.”