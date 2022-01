Minister Annelies Verlinden (CD&V) staat open voor debat over verbod op vuurwerkverkoop

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil het debat voeren over een algemeen verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren. Dat antwoordde ze woensdagmiddag in de Kamer op vragen van Patrick Dewael (Open VLD), Sigrid Goethals (N-VA) en Bart Moyaers (Vooruit).

Meerdere steden en gemeenten verbieden het afsteken van vuurwerk op hun grondgebied, maar dat werd rond de jaarwisseling niet overal even goed nageleefd. Volgens veel burgemeesters is zo’n verbod namelijk zo goed als onmogelijk om te handhaven, omdat je mensen dan al bijna moet betrappen terwijl ze het vuurwerk aansteken. Bovendien mag vuurwerk wel gewoon vrij verkocht worden in ons land.

Minister Verlinden kreeg er woensdagnamiddag vragen over in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. De verkoop van vuurwerk is een bevoegdheid van de minister van Economie, zei ze, maar ze staat wel open voor het debat, dat volgens haar ook in de Kamer moet plaatsvinden. “We moeten daar duidelijk over nadenken. Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks te veel leed aan mensen, dieren en infrastructuur.”

Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael bleef wat op zijn honger zitten, zei hij. Hij drong er bij Verlinden op aan te overleggen met de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Daarnaast kan ook een Europese aanpak interessant zijn, stipte de liberaal aan. Nu komen heel wat Nederlanders hun vuurwerk bijvoorbeeld over de grens in België kopen, omdat het daar niet langer verkocht mag worden.

Ook Sigrid Goethals (N-VA) vroeg Verlinden om snel te overleggen over een verbod op de verkoop van vuurwerk. Mogelijk kan het een oplossing zijn om de verkoop van kleiner vuurwerk nog wel toe te laten, maar groter knalgoed aan banden te leggen, opperde ze.

Bert Moyaers (Vooruit) tot slot hoopt dat er snel een wettelijk kader komt. “Gemeenten kunnen nu wel een verbod op het afsteken van vuurwerk opleggen, maar als men het mag blijven kopen, zal men blijven schieten.”