Officieel: KV Mechelen huurt Dries Wouters van Schalke 04

Wouters is geen onbekende voor KV Mechelen. Hij was er deze zomer al in beeld, maar KRC Genk vroeg anderhalf miljoen euro voor de Tongenaar en dat was te hoog gegrepen voor KV. Wouters trok naar Schalke, maar die overstap werd tot dusver - mede door een enkelblessure - geen voltreffer. Wouters vergaarde 205 speelminuten bij Die Köningsblauen.

Dat aantal hoopt hij na de winterstop op te krikken Achter de Kazerne. De gewezen belofte-international kent uiteraard de Belgische competitie. De centrale middenvelder, die ook in het hart van de verdediging kan postvatten, droeg meer dan zestig keer het shirt van Racing Genk.