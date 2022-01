Boerenbond vreest zware impact nieuwe Nationale Parken op landbouw

De Boerenbond is niet gelukkig met de manier waarop de Vlaamse regering de zoektocht naar Nationale Parken en Landschapsparken aanpakt. “Een ondemocratisch proces met zware impact op land- en tuinbouw”, zo hekelt de landbouworganisatie woensdag, nadat de Vlaamse regering heeft bekendgemaakt dat er nog dertien gebieden in Vlaanderen in aanmerking komen voor een erkenning.

“Hoewel we deze politieke afspraak niet in de weg staan, kunnen we ons niet verzoenen met de manier waarop het parkenverhaal de afgelopen maanden werd uitgerold, namelijk zonder enig regelgevend kader en zonder enige betrokkenheid van de sector”, zegt de Boerenbond. Doordat er geen wetgevend kader is, is het voor de landbouworganisatie niet duidelijk welke maatregelen worden nagestreefd in de parken en welke concrete gevolgen die zullen hebben voor de bestaande land- en tuinbouwactiviteiten.

En zeker in de nationale parken verwacht de Boerenbond een grote impact. “Over een termijn van 20 jaar moet de natuurkern van een nationaal park immers worden uitgebreid tot 10.000 hectare. In het kleine versnipperde Vlaanderen is dat onmogelijk te realiseren zonder impact op de bestaande land- en tuinbouwactiviteiten”, klinkt het. Daarnaast vreest de organisatie ook voor gevolgen voor vergunningen, teeltvrijheid en vrijheid van exploitatie.

De Boerenbond zal aan de projectverantwoordelijken vragen om op de hoogte gehouden te worden en “de belangen van de land- en tuinbouwsector maximaal te blijven behartigen”.