Na twee jaren om minder vrolijk van te worden: wijnkenner Alain Bloeykens test vier bordeauxwijnen na een beter oogstjaar

Met de jaargang 2019 kan de bordeauxwijnregio terugblikken op een meer dan geslaagde oogst. Niks te vroeg want vooral 2017 en in mindere mate 2018 waren niet echt wijnjaren om vrolijk van te worden. 2019 kende minder extreme weersomstandigheden en dat resulteerde in, gemiddeld genomen, wijnen met veel fruit en een fraaie tanninestructuur. Het minpuntje? De alcohol die al eens de bovenhand durft te nemen. Wij plukten vier exemplaren van het schap.