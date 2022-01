Nieuwe speeldata bekend voor KRC Genk en STVV: deze duels worden verplaatst

De kalendermaker heeft een aantal nieuwe wedstrijddata bekendgemaakt. Zoals geweten, had Genk erop aangedrongen om de wedstrijd OHL - Genk naar een latere datum te verplaatsen. De Limburgers moesten anders aantreden zonder een pak internationals. Maar ook de nieuwe datum is niet onbesproken. Genk tript naar Leuven op woensdag 9 februari om 21 uur. Op diezelfde dag staat om 16 uur het duel tussen de Genkse beloftenploeg en Chelsea geprogrammeerd in het kader van de Europese Youth League.

Andere nieuwe afspraken voor Racing: zondag 6 februari om 21 uur Genk - Zulte Waregem, zondag 13 februari om 13.30 uur Genk - Standard, zondag 20 februari om 18.30 uur Anderlecht - Genk, zondag 27 februari om 16 uur Genk - Kortrijk en zaterdag 5 maart om 16.15 uur Cercle Brugge - Genk.

STVV

De nieuwe kalender brengt ook enkele verschuivingen met zich mee voor STVV. Zo zullen de wedstrijden van de Kanaries tegen Union uit en OH Leuven thuis telkens op een zondag plaatsvinden in de plaats van oorspronkelijk gepland op een zaterdag. De wedstrijd tegen KV Mechelen schuift dan weer een dag naar voren, op vrijdag 4 maart in de plaats van zaterdag 5 maart.

De speeldata:

Speeldag 26: zaterdag 5/02: KV Kortrijk – STVV 16.15u

Speeldag 27: zondag 13/02: Union – STVV 16.00u

Speeldag 28: zondag 20/2: STVV – OH Leuven 21.00u

Speeldag 29: zaterdag 26/2: KV Oostende – STVV 18.30u

Speeldag 30: vrijdag 4/3: STVV – KV Mechelen 20.45u