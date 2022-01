Gevluchte Nederlandse gedetineerde overleden bij schietincident in Brecht

Bij een schietincident op de Mallebaan in Brecht is woensdag een Nederlandse man overleden. Dat bevestigt het Antwerps parket. Volgens onze zusterkrant Gazet van Antwerpen gaat om een ontsnapte gedetineerde.

Het incident vond iets na 16 uur plaats op de Mallebaan in Sint-Lenaarts (Brecht). De Nederlandse man, volgens onze informatie een ontsnapte gevangene, reed vanuit Breda naar ons land. In Sint-Lenaarts is de wagen tot stoppen gebracht.

Er volgde een schietpartij waarbij de verdachte ook het vuur opende op de politie. Bij die schietpartij is de man uiteindelijk overleden. Het Antwerps parket bevestigt dat er een Nederlandse man is overleden, maar zegt dat de precieze omstandigheden verder moeten onderzocht worden.

De politie heeft de Mallebaan in beide richtingen volledig afgesloten tussen het kruispunt met Heihoefke en Kraaienhorst.

