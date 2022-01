Iran en 7 andere landen verliezen stemrecht binnen Verenigde Naties

In totaal “hebben elf lidstaten momenteel achterstand in de betaling van hun bijdragen volgens artikel 19 van het Handvest van de Verenigde Naties”, preciseert de VN-topman in een brief die het Franse persbureau AFP in handen kreeg. Het artikel bepaalt dat het stemrecht van een land in de Algemene Vergadering wordt opgeschort wanneer zijn achterstallen even hoog of hoger zijn dan de bijdrage voor de twee afgelopen jaren.

Als de achterstallen te wijten zijn aan “omstandigheden buiten de wil” van het land om, kan een land zijn stemrecht behouden, wat dit jaar het geval is voor de Comoren, Sao Tomé-en-Principe en Somalië, preciseert Antonio Guterres.

Behalve Iran, Soedan en Venezuela verloren vijf andere landen hun stemrecht, met name Antigua-en-Barbuda, Congo-Brazaville, Guinee, Papoea-Nieuw-Guinea en Vanuatu, voegde de secretaris-generaal eraan toe.

Hij preciseert het minimumbedrag dat elk land moet betalen om zijn stemrecht terug te krijgen. Zo moet Iran ruim 18 miljoen dollar neertellen, Soedan bijna 300.000 dollar en Venezuela ongeveer 40 miljoen dollar.

Iran had vorig jaar zijn stemrecht al verloren wegens onbetaalde bijdragen. Teheran zei toen dat het het minimum niet kon betalen wegens de economische en financiële sancties opgelegd door Washington.

Het jaarlijkse werkingsbudget van de VN bedraagt ongeveer 3 miljard dollar, dat van de vredesoperaties ongeveer 6,5 miljard dollar.