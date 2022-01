Woonzorgcentra mogen als ‘laatste redmiddel’ asymptomatisch besmet personeel inzetten

Woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen kunnen als laatste redmiddel asymptomatisch besmet personeel inzetten om zo de zorg te garanderen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys. Volgens de CD&V-minister staat die uitzondering in nieuwe richtlijnen aan de voorzieningen.

Nu de ziekenhuizen geconfronteerd worden met een grote personeeluitval vraagt zorg- en ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro aan de overheid om ook besmette werknemers die geen symptomen vertonen te kunnen inzetten op niet-Covid-afdelingen. Momenteel mag dat alleen op COVID-afdelingen. Zorgnet-Icuro vraagt dus om de uitzondering ook te verbreden naar de andere afdeligen “voor moest dat in het ergste geval nodig blijken”.

In het Vlaams Parlement polste N-VA-parlementslid Lorin Parys naar de noodplannen voor het Vlaamse zorgpersoneel, bijvoorbeeld in de woonzorgcentra. Kan de uitzondering die Zorgnet-Icuro voor de ziekenhuizen vraagt ook in de Vlaamse zorgvoorzieningen toegepast worden?

Volgens minister Beke is die mogelijkheid al voorzien in een update van de richtlijnen aan de voorzieningen. “Daarin staat dat bij uitzondering en wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn medewerkers die positief getest zijn, maar die geen symptomen hebben, kunnen ingezet worden”, aldus Beke. De CD&V-minister benadrukt wel dat het gaat om een ‘lender of last resort’, een ultiem redmiddel dus en dat de betrokken medewerkers niet kunnen verplicht worden.