26-jarige man slaat en bedreigt zwangere vriendin: 18 maanden cel

Een 26-jarige man is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel voor het slaan van zijn zwangere vriendin. In Lummen gaf hij haar meermaals klappen tussen augustus 2018 en maart 2019. Daarnaast bedreigde de jongeman in Beringen de vrouw met een keukenmes.

De dader is geen onbekende voor justitie. Eerder kreeg hij al 18 maanden cel voor het plegen van een inbraak. Momenteel verblijft de dader in de hulpgevangenis van Leuven. Daar bleef hij vorige maand eveneens op het moment van zijn proces. Hij liet zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. De man beschikt over een kort lontje. Naast dat de betichte zijn zwangere vriendin op klappen trakteerde, vernielde hij ook een voor- en achterdeur plus een omheining. De Hasseltse rechter bestempelde de feiten als bijzonder ernstig. “De beklaagde heeft een verminderd normbesef en is bijzonder agressief ingesteld. Hij heeft een flagrant gebrek aan respect voor de psychische en fysieke integriteit van het slachtoffer”, aldus het vonnis. Bovenop de 18 maanden cel kreeg de twintiger 800 euro boete en de rekening van 335 euro voor de proceskosten gepresenteerd.