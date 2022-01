Ook dit jaar geen carnavalstoet en zitting in Genk: “We kunnen niet anders”

“Ik heb met alle diensten, betrokkenen en belanghebbende gesproken voor we deze beslissing namen”, zegt commandeur Carlo Peeters. “Ook de Wijze Raad waarbij de Genkse carnavalsverenigingen zijn aangesloten. We zijn tot de vaststelling gekomen dat we de optocht en de zitting niet op een volwaardige manier kunnen organiseren. Nick I blijft ook volgend seizoen onze stadsprins en ook het seniorenpaar Nicole en Piet blijven aan voor de zittingen van het volgend seizoen. De nog niet zolang geleden voorgestelde stadsjeugdprins Thibault blijft evenzeer zijn scepter behouden. We slaan de deur nog niet helemaal dicht. Als er enigszins mogelijkheden zijn, indien het overlegcomité versoepelingen aankondigt, willen we wel iets kleinschalig organiseren. Wat weten we nog niet. Misschien een kleine zitting of ergens een evenement op het Stadsplein. Er zullen in ieder geval geen protocollaire activiteiten plaatsvinden. We vinden het enorm jammer, maar we kunnen niet anders. We willen niet dat mensen risico’s lopen.”

Eerder annuleerden ook Molenbeersel en Lanaken alle grote carnavalsactiviteiten. De Peltse carnavalstoeten gaan (hopelijk) een maand later dan gepland door.

(cn)