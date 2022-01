Raadsman maffiabaas vraagt onmiddellijke vrijlating: “Zes jaar voorhechtenis, hoe kan u dat verantwoorden?”

De Italiaanse maffiabaas Sebastiano Signati (55) riskeert een opsluiting van 13 jaar als leider in de grootschalige cocaïnehandel waarbij volgens de Tongerse procureur minstens een ton drugs verhandeld werd, ter waarde van 32,7 miljoen euro. Maar sinds zijn arrestatie in 2015, slijt de man zijn dagen achter de tralies van zijn cel in de Hasseltse gevangenis.

LEES OOK. 11 jaar onder de radar maar nu riskeert maffiabaas toch 13 jaar cel voor cocaïnehandel

Zes jaar voorhechtenis is volgens een van zijn drie advocaten, meester Frank Scheerlinck, ongezien. “Ik loop al 22 jaar rond als advocaat, maar ik heb nog nooit in mijn carrière, zelfs in geen enkele moordzaak – hoe gruwelijk ook – geweten dat een cliënt zes jaar in voorhechtenis zat. Zés jaar. Hoe kan u dat nog verantwoorden?”, zo klonk het hevig. “Ik verzoek om onze cliënt met onmiddellijke ingang vrij te laten. De redelijke termijn is compleet overschreden.”

Onvolledig dossier

Verder sprak hij ook over een onvolledig dossier, waarbij verschillende onderzoeksresultaten worden achtergehouden voor de advocaten. Volgens de aanklager was er tot aan de arrestatie van Signati complete onwetendheid over het feit dat ze te maken hadden met volgens hen een van de meest gezochte Italiaanse maffiabazen. Iets wat meester Scheerlinck complete onzin vindt. “Ze wisten goed genoeg met wie ze te maken hadden gezien de gedeelde informatie die ze hadden vanuit het Italiaanse onderzoek”, zo klonk het. Er wordt dan ook gevraagd om alle informatie die voorhanden is te delen in het dossier. “Geef mij mijn recht op verdediging!”

Veeartsen

Ook meester Nadia Lorenzetti nam het woord en belichtte tot slot de kwetsbare gezondheidstoestand van haar cliënt. “Mijn cliënt is zeer zware hartpatiënt. Er wordt wel eens gezegd dat er in de gevangenis ook dokters ter beschikking zijn, maar laat het me zo stellen: dat zijn halve veeartsen. Het regime waaraan hij onderworpen wordt is mensonwaardig. Toen mijn cliënt opgenomen werd in het ziekenhuis in Leuven, hebben wij tal van telefoontjes moeten plegen om zelfs te weten te kunnen komen of hij nog leefde.”

Buiten de vrijlating wordt voor Signati ook de vrijspraak gevraagd.

LEES OOK. Zijn slechte hart heeft hem verraden: hoe maffiabaas jarenlang drugs verdeelde vanuit Belgische villa