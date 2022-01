Een strakke, maar toch gezellige nieuwbouwwoning met een eindeloos zicht op de natuur: dat is, kort samengevat, het huis van Eva en Rik in Voeren. Het hart van het huis? Dat is zonder de twijfel de eettafel. Ze vormt het decor van hun dineetjes met vrienden en zorgt voor een speels accent: iedere stoel is strak, maar toch net ietsje anders dan de vorige.