Hallelujah! ‘The Righteous Gemstones’ is terug, en dat stemt onze bingeman euforisch

Dat het zo lang duurde vooraleer de culthit van HBO een vervolg kreeg, is uiteraard het gevolg van een bijbelse plaag. Wat wil je, als je een zwartkomische reeks maakt over de volgepakte megakerken van het Amerikaanse Zuiden? Gemstones komt uit de koker van gekrulde en grofgebekte komiek Danny McBride (Eastbound & Down), die het als kind allemaal zag: als popconcerten vermomde preken, megalomane tv-predikanten en gespierde kerels die “met de kracht van de Heer” telefoonboeken in tweeën scheurden. Die mogen in de eerste aflevering dus niet ontbreken: de kijker die niet in proesten uitbarst wanneer de gespierde God Squad ten tonele verschijnt, is een heilige.

Het eerste seizoen focuste nog op de hypocrisie van oudste zoon Jesse (McBride), die maar wat graag de leiding van de megakerk op zich wilt nemen, maar enigszins gehinderd wordt. Door zijn immense ego, gebrek aan enig talent, en een wild avondje met coke en hoeren, om precies te zijn. In seizoen twee komt de kerk in het vizier van een kritisch journalist - en komen we meer te weten over het grimmige verleden van patriarch Eli (een geweldige John Goodman), die duidelijk met een bezwaard geweten zit. Hij is zowat de enige: zijn drie rotverwende kinderen steken niet onder kerkstoelen of banken dat zij papalief Eli het liefst zien doodvallen. Een platvloerse Succession dus, zonder al het gekonkelfoes en met een pak meer masturbatiegrappen. Grof genoeg om de parochie fameus voor het hoofd te stoten. Maar vooral: duivels grappig. jbou