Nieuwe nederlaag voor prins Andrew: rechtszaak over misbruik mag doorgaan

De misbruikzaak die Virginia Giuffre heeft aangespannen tegen de Britse prins Andrew in de nasleep van de zaak-Epstein wordt niet geseponeerd, zo heeft de rechter in New York beslist.

LEES OOK. Nieuwe belastende getuigenis tegen prins Andrew: “Virginia Giuffre sms’te dat ze met Epstein, Maxwell en prins Andrew was”

De nu 38-jarige Virginia Giuffre verklaarde dat ze niet alleen slachtoffer was van zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn handlanger Ghislaine Maxwell, maar ook dat ze op 17-jarige leeftijd misbruikt werd door de Britse prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth.

Rechter Lewis Kaplan oordeelde woensdag dat haar burgerlijke rechtszaak tegen de prins gegrond is. De advocaten van Andrew wilden dat de zaak geseponeerd werd omdat Giuffre in 2009 een minnelijke schikking had getroffen met Epstein, waarin stond dat ze in ruil voor de afkoopsom van 500.000 dollar (ruim 440.000 euro) niet alleen Epstein, maar ook ‘elke andere persoon’ betrokken bij de zaak zou vrijstellen van juridische vervolging.

Een proces zou mogelijk tussen september en december 2022 kunnen plaatsvinden. Tenzij Andrew ­ondertussen instemt met een minnelijke schikking.

LEES OOK. Britse prins Andrew moet chalet verkopen om advocaten te betalen (want de Queen wil het niet doen)