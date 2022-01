Ze woont al 25 jaar in Amsterdam, kreeg ooit een Oscar-nominatie voor Iedereen beroemd en schittert momenteel in Mijn slechtste beste vriendin als Sally. Actrice Eva Van der Gucht zal ook in het derde seizoen die rol vertolken. Tijd dus voor een vragenrondje in onze rubriek ‘…kopt binnen’: “Mijn favoriete vraag? Dat is hoe gaat het met jou vandaag?”