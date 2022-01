De tijd dat het trainingspak alleen in de sportschool gedragen werd, is voorbij. Het tracksuit is helemaal terug van nooit echt weggeweest. Daar zit de pandemie voor iets tussen, maar ook nostalgie naar de nineties en de populaire Netflix-reeks Squid game droegen bij aan de trend. Ook jonge Belgische ontwerpers zien in het trainingspak een gedroomde uitdaging.