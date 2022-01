Veertiger uit Heers die twee keer naakt van straat wordt geplukt: “Ik heb het heel warm”

Een 41-jarige man uit Heers hangt zes maanden voorwaardelijk boven het hoofd omdat hij in 2020 twee keer naakt door de straat liep. Hij was verward en onder invloed van speed.

Op 9 april 2020 kreeg de politie een melding binnen dat er een man naakt langs de straat in Gelinden (Sint-Truiden) zat. Agenten troffen hem poedelnaakt in de Populierenstraat aan. Hij reageerde door zijn tong uit te steken en dierengeluiden na te bootsen. Eenmaal bij positieven verklaarde de betichte dat hij een ongelukje tijdens het plassen had waarop zijn broek en onderbroek uitgingen. Omdat het zo warm was, speelde hij ook zijn T-shirt uit.

Zedenschennis

Twee dagen later was het opnieuw prijs, nu in de Burgermeestersstraat in Heers. Deze keer liep hij naakt rond met zijn kledij in een rugzak. “Ik heb het heel warm. In een opwelling heb ik me uitgekleed”, luidde het. De betichte verklaarde er niet bij stil te staan dat hij andere mensen of zelfs kinderen kon tegenkomen. Justitie stelde hem maatregelen voor, maar de veertiger weigerde deel te nemen aan de procedure. Bijgevolg kon hij het woensdag komen uitleggen in de Hasseltse rechtbank.

Het parket vorderde zes maanden cel met uitstel voor openbare zedenschennis. Om hiervan te kunnen genieten, moet hij onder meer een vorming voor zijn seksualiteit volgen. De man uit Heers, die al elf correctionele veroordelingen opliep voor diefstallen en bezit van verdovende middelen, verscheen zonder advocaat in de rechtbank. Vonnis op 9 februari. (GeHo)