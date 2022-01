Sven Nys haalt toptalent David Haverdings naar Baloise Trek Lions

Het 17-jarig veldritalent David Haverdings gaat voor Baloise Trek Lions rijden, de veldritploeg van Sven Nys. De Nederlandse junior won dit seizoen liefst 14 crossen in zijn leeftijdscategorie, maar hij kan meer dan dat. “Hij zal een aantal wedstrijden bij onze jeugdploeg AA Drinks rijden, zowel in het moutainbiken als op de weg, alvorens hij in september onze crossploeg vervoegt”, laat Baloise Trek Lion weten.

David Haverdings is als tweedejaarsjunior quasi onklopbaar en dus meer dan klaar voor de stap hogerop. Hij wil in de toekomst ook beter worden op de weg, maar de prioriteit ligt vooralsnog bij het cyclocrossen en mountainbiken. Precies de multidisciplinaire aanpak is wat Haverdings zo aansprek in Baloise Trek Lions. Net als Sven Nys komt Haverdings uit het BMX’en.