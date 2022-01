Kingsley Coman verlengt contract bij Bayern tot 2027

Coman speelt al sinds 2015 bij de Duitse kampioen. De eerste twee jaar op huurbasis, waarna hij definitief werd overgenomen van Juventus.

In de finale van de Champions League in 2020 maakte Coman het winnende doelpunt voor Bayern in het duel met Paris Saint-Germain.

“Bayern is een van de beste clubs ter wereld en ik weet dat we hier nog veel mogelijkheden krijgen en grote doelen hebben”, reageerde Coman, die eerder in het seizoen een kleine hartoperatie onderging. “Het voelt als een grote familie. Alles is hier perfect. Mijn beste jaren als voetballer liggen nog voor me, en ik ben blij dat ik die bij Bayern ga doorbrengen. Mijn grootste doel is om opnieuw de Champions League te winnen - en deze keer graag samen met onze fans.” (belga)