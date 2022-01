Inflatie in Verenigde Staten stijgt tot 7 procent, hoogste peil sinds 1982

De inflatie in de Verenigde Staten blijft stijgen en kwam in december uit op 7 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau in bijna 40 jaar, zegt het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Gemiddeld zijn consumptiegoederen dus 7 procent duurder geworden in amper een jaar tijd. Dat is slecht nieuws voor de regering-Biden, omdat het de koopkracht van heel wat Amerikanen flink aantast. Een hoge inflatie zet ook druk op de Federal Reserve om in te grijpen via een renteverhoging. Die wordt in maart verwacht, geholpen door het economische herstel.

Een inflatie van 7 procent op jaarbasis ligt in lijn met de verwachtingen van analisten. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,5 procent, iets meer dan de 0,4 procent die was verwacht.

Zonder rekening te houden met de erg volatiele prijzen voor voeding en energie, kwam de inflatie uit op 5,5 procent op jaarbasis en 0,6 procent op maandbasis. Ook dat was meer dan verwacht.

In december werden vooral wonen en tweedehandsvoertuigen duurder in de VS. Ook de voedingsprijzen zetten hun opmars voort. Energie, de aanjager van de inflatie in bijna heel 2021, werd in de laatste maand van het jaar iets goedkoper.