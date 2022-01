Seth Quintero evenaart met nieuwe ritzege bij SSV’s prototypes record van Lartigue

Seth Quintero (OT3) heeft de tiende etappe van de Dakarrally bij de SSV’s prototypes gewonnen. Met zijn tiende zege in elf dagen evenaart hij het record van Pierre Lartigue. Cristina Gutierrez Herrero (OT3) was andermaal tweede. Sébastian Eriksson (Can-Am) eindigde als derde op 9’45”. De Zweed pakt 23 minuten terug op leider Francisco Lopez Contardo (Can-Am) die comfortabel aan de leiding blijft.

Wat er al enkele dagen zat aan te komen is nu ook een feit. Seth Quintero heeft ook op woensdag de etappe gewonnen. De proloog meegerekend is het zijn tiende overwinning in deze Dakar en hij evenaart het record van de Fransman Pierre Lartigue, die in 1994 met zijn Citroën eveneens tien etappes won. Lartigue won dat jaar de Dakar, iets waar Quintero niet zal in slagen gezien zijn technische problemen tijdens de tweede etappe en het daaraan verbonden tijdverlies. Quintero heeft nog twee dagen om het record scherper te stellen.

Geen Poolse maar een Litouwse ritzege op woensdag bij de SSV’s T4. Rokas Baciuska (Can-Am) versloeg Aron Domzala (Can-Am) met 1:58. Austin Jones (Can-Am) eindigde als vijfde en blijft leider. In de stand heeft hij 11’54” voorsprong op Gerard Farres Guell (Can-Am), die als derde eindigde en net geen twee minuten wist goed te maken. (belga)