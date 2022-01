Hasselts cameranetwerk ontmaskert Genkenaar (34) die gevels met olie besmeurt

Een 34-jarige Genkenaar is opgepakt voor het bekladden van gebouwen op oudejaarsnacht in Hasselt. De politie kon de man met motorolie vinden dankzij het cameranetwerk dat waakt over de stad.

De Genkenaar werd door het parket Limburg gedagvaard via snelrecht en zal binnenkort al voor de rechtbank komen. Tijdens de nacht van 31 december op 1 januari had hij met zwarte motorolie zeven gebouwen en een auto beklad. De vernielzuchtige dader sloeg toe in de Kapelstraat in Hasselt.

De politie Limburg Regio Hoofdstad startte een onderzoek naar de vernielingen op. “Dankzij het cameranetwerk in de binnenstad kregen de onderzoekers al snel een duidelijk beeld van de verdachte. Verschillende politiemensen herkenden de man. Begin deze week werd de verdachte, een 34-jarige man uit Genk, aangetroffen door de politiediensten”, zegt politiewoordvoerder Dorien Baens.

Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) reageert tevreden op het onderzoeksresultaat: “Investeren in veiligheid is voor ons een topprioriteit. Dankzij het cameranetwerk kunnen onze politiemensen criminelen snel opsporen en inrekenen. In de toekomst blijven we hier dan ook op inzetten.”

maw