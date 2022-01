Flora, de drijvende kracht achter Rianieri in Zwartberg, is overleden

Flora Trentinaglia, de drijvende kracht achter de Italiaanse winkel Raineri in de Torenlaan in Zwartberg, is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Ze hielp de zaak mee uitbouwen tot één van de grootste speciaalzaken in Italiaanse producten.

De echtgenote van Flora, Basilio Raineri, kwam zoals veel Italianen eind jaren veertig in ons land in de steenkoolindustrie terecht. Aanvankelijk in het Waalse Aiseau waar hij een klein handelszaakje kon opstarten. Hij kocht grote hoeveelheden wijn in tonnen vaten en leverde die gebotteld in flessen tot in Limburg. Basilio trouwde er met Flora en raakte tijdens een bezoek verliefd op Limburg en opende er een logementcafé en restaurant.

De wijndistributie werd in Limburg voortgezet met Italiaanse wijn die hij in Charleroi kocht. Tot Basilio besloot een vrachtwagen te kopen en zelf wijn te importeren. In 1968 verhuisde het koppel naar Zwartberg om er een winkel te openen met specialiteiten uit Italië. Ook daar speelden wijnen een belangrijke rol.

Flora in de winkel. — © RR

In 1982 stapt zoon Gianfranco mee in de zaak om die twaalf jaar later over te nemen. Hij zorgde voor een nog groter assortiment en was genoodzaakt uit te breiden. In 1998 werd het nieuwe concept aan de Torenlaan geopend met wijnkelder en keuken waar iedereen, die van de Italiaanse keuken houdt, terecht kan.

In heel de ontwikkeling en vooral in de uitvoering ervan speelde Flora een cruciale rol. Ze was niet meteen de meest zichtbare maar toch een van de belangrijkste krachten achter het bedrijfsconcept dat het nu geworden is. Ze laat drie kinderen en drie kleinkinderen achter. (cn)