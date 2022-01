Oudsbergen

Louis Maus (78), pastoor van de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode, is vanaf 1 januari officieel met pensioen. Bisschop Patrick Hoogmartens heeft Jan Beliën, pastoor-moderator in de federatie Opglabbeek en As, gevraagd om vanaf 1 februari pastoor-moderator te worden in de federatie Meeuwen-Gruitrode. Jan Beliën zal zijn werkzaamheden in de federatie As later doorgeven.