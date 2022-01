Honderden erectiepillen gevonden bij huiszoeking naar drughandel in Koersel

Naast een grote hoeveelheid cash werden ook drugs gevonden in het huis in Koersel. — © Politie Beringen/Ham/Tessenderlo

Bij een inval in een huis in de Koekoekstraat in Koersel heeft de politie naast cocaïne, cannabis en speed ook 240 erectiepillen gevonden. De drughond, die ook getraind was om geld op te sporen, kon tienduizenden euro’s cash lokaliseren. Een 47-jarige Beringenaar is aangehouden.

De biljetten van 20, 50 en 100 en 200 euro zaten goed verstopt in het huis. “Zonder de hulp van de hond zouden we het geld nooit hebben gevonden”, zegt commissaris Eric Raymaekers van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. “De nieuwe drughonden worden ook getraind op het ruiken van bankbiljetten. Dit is zeer nuttig in een onderzoek naar drughandel. Zeker omdat er meer wordt ingezet op de inbeslagname van criminele gelden.”

Op het moment van de inval in het huis in Koersel waren twee mannen aanwezig: een 47-jarige en een 21-jarige. De verdachten werden gearresteerd en naar het politiecommissariaat gebracht voor verhoor over de verkoop van drugs. Hun aandeel wordt onderzocht.

Erectiepillen

In het huis lagen grote hoeveelheden drugs: meer dan 1 kilo oppeppende speed, 200 gram cocaïne, 400 gram cannabis en 240 Kamagra-pillen. De pillen waren illegale varianten van de blauwe erectiepil Viagra. Kamagra-pillen zouden populair zijn in het ’swingers’-milieu. Kamagra is goedkoper dan Viagra maar heeft een vergelijkbare functie voor mannen met een erectiestoornis, of om langer aan de slag te blijven. De gevonden pillen in Koersel zijn mogelijk nagemaakte Kamagra-tabletten.

De 47-jarige Beringenaar werd woensdagvoormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die liet de man aanhouden op verdenking van drughandel.

maw