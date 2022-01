Om gek van te worden: Andry Carroll ziet twee wereldgoals afgekeurd worden in twee minuten

Een afgekeurd doelpunt is altijd even slikken voor de maker, maar in het geval van Andry Carroll was het om gek van de worden. De voormalige Engelse international scoorde voor Reading binnen het tijdsbestek van twee minuten twee wereldgoals tegen Fulham, maar die werden beiden afgekeurd wegens buitenspel. Niet dat het iets fundamenteels aan het resultaat had veranderd, want Fulham won met 0-7.