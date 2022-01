Olympisch turnster Suni Lee krijgt racistische commentaar op haar nieuwe relatie

Olympisch turnster Suni Lee en haar vriend Jaylin Smith zien er op foto bijzonder verliefd en schattig uit. Toch blijkt het koppel heel wat racistische bagger over zich te krijgen. Dat zegt Lee zelf in een commentaar op TikTok.

Suni Lee maakt deel uit van de Aziatische Hmong-gemeenschap in Amerika. Terwijl haar vriendje Jaylin Smith – een American football-speler – zwart is. De twee lijken gelukkig met elkaar, maar daar denkt de Hmong-gemeenschap dus anders over.

Het is TikTokker Alixphom – eveneens met Hmong-roots – die de kat de bel aanbond. Hij postte een foto van de twee terwijl hij zelf een dikke duim gaf aan Lee. “Ik weet zeker dat Suni heel wat commentaar zal krijgen vanuit de Hmong-gemeenschap voor haar zwart vriendje. Maar liefde is liefde, ongeacht gender, huidskleur of achtergrond. Blijf vooral jezelf, koningin”, schreef hij bij het filmpje.

Daarop reageerde Lee opgelucht. “Dit maakt mij echt zo blij. Ik heb al zoveel haat over me heen gekregen. Als ik als eerste Aziatisch-Amerikaanse een olympische gouden medaille binnenhaal, steunt iedereen mij. Maar als ik mijn geliefde toon, blijft er van die steun niet veel over.”

Bij de foto van het koppel op Instagram heeft Lee dan ook de commentarensectie begrijpelijk uitgezet.