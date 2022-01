Sneakers met korting, een jeansjurk met enorme pofmouwen: de favorieten van de Billie-redactie

Wachten, daar zijn we bij Billie goed in. Op onze favoriete mascara, op korting op dat ene paar sneakers, op de lente om die nieuwe rok te kunnen dragen … Dit shopten de leden van de Billie-redactie de afgelopen weken bij elkaar.

Blauwtje lopen

Lien, redactie: “Niet om deze winter te dragen, maar in de lente haal ik deze rok sowieso uit de kast.”

Lange zijden rok met knoopjes van Close-Up, 61,99 euro

close-up.be

Bloemenweelde

Lien, redactie: “Op de luchthaven dit geurtje ontdekt, en zelfs mijn lief was helemaal verkocht: redenen genoeg om het dan ook echt te kopen.”

Miss Dior Blooming Bouquet, 78,50 euro voor 50 ml bij Ici Paris XL

iciparisxl.be

Strak in het pak

Lien, redactie: “Mijn eerste pak – en dan nog in het blauw. Vooral de cropped blazer trok me over de streep.”

Cropped vest en palazzobroek, Patrizia Pepe, 298 euro blazer en 198 euro voor de broek

patriziapepe.com

Perfect fit

Ann, eindredactie: “Die kleuren, dat embleem, die perfecte pasvorm ... Ik doe hem niet meer uit.”

Trui Polo Ralph Lauren bij Zalando, 199,95 euro

zalando.be

LBD in jeans

Veronique, coördinatie: “Op de valreep dit zwarte jeansjurkje van Essentiel Antwerp op de kop getikt. Helemaal in de ban van de enorme pofmouwen. Back to the eighties!”

Jurkje Essentiel Antwerp, 225 euro

essentiel-antwerp.com

Instagramcrush

Eva, lay-out: “Deze bléven maar op mijn Instagram voorbij komen. En nu waren ze in net in afslag in mijn maat. Die kon ik niet meer laten liggen.”

Nike Air Max 90 LX Coconut Milk/Metallic Gold-Green Glow, Sneaker district, 90 euro

sneakerdistrict.nl

Eyes to kill

Veronique, coördinatie: “Ik heb lang moeten wachten, maar eindelijk ligt mijn favoriete zwarte waterproofmascara weer in de winkelrekken.”

Eyes to kill waterproof mascara Giorgio Armani, 37 euro

parfuma.com

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.