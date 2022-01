11 jaar onder de radar maar nu riskeert maffiabaas toch 13 jaar cel voor cocaïnehandel

Woensdag startte het driedaagse drugsproces voor de Tongerse correctionele rechtbank rond de Italiaanse maffiabaas Sebastiano Signati (55) en zijn handlangers. Als een van de grootste spelers binnen de beruchte ‘ndrangheta en als lid van de maffiafamilie Pelle-Vottari zijn alle ogen op hem gericht.

Hij was lange tijd een van de honderd meest gezochte criminelen in Italië nadat hij zijn thuisland ontvluchtte na een veroordeling tot maar liefst 17 jaar. Tijdens zijn vlucht kwam hij door zijn Italiaanse familiebanden in België terecht om hier – al was het ondergedoken – opnieuw zijn gang te gaan onder een schuilnaam. Zijn vals paspoort zou hij volgens de aanklager enkel en alleen in handen gekregen hebben omdat hij er samenwerkingen met hogere rangen op nahield. “Hij werd geholpen door de bovenwereld”, zo klonk het. Vermoedelijk kon hij daardoor maar liefst elf jaar onder de radar blijven tot hij zichzelf per toeval verraadde tijdens een bezoekje aan de cardioloog in een Brussels ziekenhuis. “Hij had dus tijd genoeg om hier zijn drugshandel uit de grond te stampen”, aldus de aanklager. “Hij was de Numero Uno, de doopvader van deze maffiafamilie”, zo schetste de procureur zijn rol.

Villa in Meise

Samen met zijn rechterhand Salvatore S. (71) en twintig andere handlangers moet de vijftiger zich nu toch verantwoorden voor de grootschalige drugstrafiek die in 2014 aan het licht kwam nadat de Italiaanse autoriteiten een ballonnetje oplieten over cocaïne die er ingevoerd werd vanuit ons land. De naam die toen vooral luid klonk was die van de Maasmechelse Salvatore S.. Dat Signati achter de schermen de touwtjes in handen had, werd zelfs niet eens vermoed. Rechterhand Salvatore maakte volgens de aanklager de afspraakjes met afnemers uit Italië, hij regelde hun verblijf, hij haalde de drugs op, verdeelde ze en briefte achter de gesloten deuren van een villa in Meise ‘de grote baas’.

Vuurwapens

Uit onderzoek bleek dat er duizelingwekkende hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika via Nederlandse havens werden verhandeld. De verdovende middelen werden naar verschillende locaties in België gebracht. Zo werden er in Meise grote shoppingbags binnengesleurd om niet veel later opgehaald te worden door wagens met verborgen laadruimtes. Op die manier kon er tot 20 kilogram cocaïne per transactie verhandeld worden.

In Tubeke en Antwerpen werden er extra locaties geregeld om de drugs te versnijden en op te slaan. “Deze panden bewaakten ze met jachtgeweren en vuurwapens, geladen en altijd klaar voor gebruik”, zo wees de procureur op het gewelddadig kader waarin er gehandeld werd.

Minstens 1 ton

In totaal ging het om maar liefst een ton cocaïne met een waarde van 32,7 miljoen euro. “Minstens”, zo benadrukte de aanklager. “Dit gaat enkel over de vaststellingen die we konden doen over een periode van vijf maanden. Maar deze bende is al veel langer actief.”

In 2015 grepen de onderzoekers in met huiszoekingen in België en Italië maar Signati wist opnieuw uit de handen van de speurders te blijven. Uiteindelijk werd de maffiabaas enkele maanden later toch ontmaskerd en gearresteerd nadat hij zich onder zijn schuilnaam met hartklachten aanmeldde in een ziekenhuis in Halle. Sindsdien verblijft de Italiaanse topcrimineel in de gevangenis van Hasselt.

Vandaag riskeert hij een celstraf van 13 jaar en een geldboete van 120.000 euro. Zijn rechterhand Salvatore S. moet vrezen voor 9 jaar en een geldboete van 90.000 euro. Voor de andere handlangers, waaronder de koeriers, versnijders, verpakkers en bewakers, worden celstraffen tussen 21 maanden en 8 jaar geëist. De winst van 32,7 miljoen euro wordt als verbeurdverklaring gevraagd.

Woensdagnamiddag komen de advocaten aan het woord.