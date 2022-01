Bayern verwelkomt zestal terug op training na coronabesmetting

Bayern miste maar liefst negen besmette spelers in de 1-2 thuisnederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sane, Alphonso Davies en Tanguy Nianzou vierden woensdag echter hun rentree en kwamen in minstens een deel van de groepstraining in actie. Sommige van deze spelers werkten daarna verder in individuele sessies. Het valt nog af te wachten wie van de teruggekeerde spelers fit is om zaterdag tegen Keulen te spelen.

Bayern staat aan kop van de Bundesliga met 43 punten uit achttien wedstrijden. Eerste achtervolger Borussia Dortmund telt 37 punten. (belga)