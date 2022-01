Stéphane Peterhansel heeft eindelijk etappezege bij wagens beet in Dakar

Nadat eerder zijn teamgenoten Carlos Sainz (Audi) en Mattias Ekström (Audi) in deze Dakar al een etappe hadden gewonnen, heeft ‘Monsieur Dakar’ Stéphane Peterhansel (Audi) nu ook zijn etappezege beet. De Fransman won de tiende etappe. Carlos Sainz (Audi) eindigde als tweede op 2’06”. In de stand blijft Nasser Al-Attiyah (Toyota) comfortabel aan de leiding.

Hij heeft er tien etappes moeten op wachten, maar eindelijk is het raak voor Peterhansel. Na een goede start bleef hij in het spoor van Carlos Sainz om na 128 km de leiding over te nemen en door te stomen naar de etappezege. Voor de Fransman is het zijn eerste zege in deze Dakar, zijn 49e bij de wagens in totaal. Daarmee komt hij tot op een ritzege van recordhouder Ari Vatanen die in zijn carrière 50 etappes bij de wagens won. Behalve 49 zeges bij de wagens won Peterhansel ook 33 etappes bij de motoren. Motoren en wagens samengeteld zit hij dus nu al aan 82 zeges.

Sébastien Loeb en Fabian Lurquin (BRX) eindigden als vijfde op 4’25”. In de stand nemen ze 1:25 terug op Nasser Al-Attiyah (Toyota) die woensdag als zevende eindigde. De Qatarees kreeg dinsdagavond nog 5 minuten tijdstraf vanwege het te laat aandoen van zijn veiligheidsgordel. Eerder op de dag was hij lek gereden. Nadat de lekke band vervangen was vertrokken Al-Attiyah en Baumel. Beelden wezen uit dat beiden pas na 1’45” hun veiligheidsgordel vastgespten. Het verschil tussen Al-Attiyah en Loeb bedraagt nog altijd ruim dertig minuten. (belga)