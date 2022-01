Bashir Abdi krijgt moordende concurrentie in Parijs 2024: titelverdediger Eliud Kipchoge mikt op derde olympische titel

Bashir Abdi krijgt ook voor de volgende Olympische Spelen, al over drie jaar, af te rekenen met de beste marathonloper ooit. Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder en olympische kampioen van Rio 2016 en Tokio 2021, gaat in Parijs 2024 voor een derde olympische marathontitel op rij. Kipchoge: “Dat is een van mijn doelen voor de komende jaren. Of ik daar supersnel of relatief ‘traag moet lopen, maakt mij niets uit. Ik wil gewoon winnen.”

Hij krijgt daarvoor ondersteuning van Ineos, dat hem ook mee begeleidde voor zijn ‘Marathon onder 2 uur’ enkele jaren geleden in Wenen. Dave Brailsford, directeur van de sportafdeling van Ineos: “Een derde olympische marathontitel op rij, dat is nog nooit gebeurd. Wielrenners zijn gladiatoren op de fiets maar leven daarnaast als monniken. Eliud is net dezelfde gladiator.”

Of Abdi Kipchoge ook zal tegenkomen op het WK in Eugene komende zomer, is nog niet zeker. Kipchoge: “Ik ben mij nu in Kenia aan het voorbereiden op een marathon in de lente. Pas daarna zal ik beslissen of ik zal meedoen aan het WK.” De kans is niet gering dat Kipchoge afzegt voor het WK en een najaarsmarathon prefereert. Net zoals op de Spelen, waar Kipchoge goud pakte en Abdi brons veroverde, gaat Abdi voor een medaille op het WK in Eugene.