Dit was de reactie van prinses Delphine toen haar mama vertelde wie haar echte vader is

Wanneer Delphine zeventien jaar is, kan haar moeder Sybille eindelijk de waarheid vertellen over haar biologische vader. In een Londens restaurant vertelt ze dat Delphine niet de dochter is van Jacques Boël, maar wel van, toen nog, prins Albert. “Ik was bang dat Delphine het ooit van iemand anders zou horen”, aldus Sybille in de VRT-reeks Delphine: mijn verhaal. “En om zoiets van iemand anders te moeten horen, is een grote schok voor een kind.”